WSJ: США в ближайшие сутки намерены объявить о закрытии неба для России Фото: Иван ВИСЛОВ

Соединённые Штаты в ближайшие сутки планируют объявить о закрытии воздушного пространства над своей страной для российских самолетов. Об этом сообщает издание Wall Street Journal.

- Ожидается, что указ, запрещающий самолетам, принадлежащим и эксплуатируемым Россией, летать в воздушном пространстве США, будет издан в ближайшие 24 часа, - говорится в сообщении.

Как отмечает телекомпания ABC, об ограничительной мере должен объявил президент США Джо Байден.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла 27 февраля о полном закрытии воздушного пространства стран ЕС для российских самолетов. Кроме того, власти Кипра объявили о закрытии воздушного пространства для российских самолетов, тем самым прервав авиасообщение с РФ. Теперь всем самолетам, находящимся в собственности авиакомпаний РФ запрещается взлет, посадка или пролет над территорией Кипра.