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Политика2 марта 2022 2:42

Байден заявил о намерении продолжить оказывать финансовую помощь Украине

По его словам, это необходимо для "украинского народа, который защищает свою родину"
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Байден заявил о намерении продолжить оказывать финансовую помощь Украине

Байден заявил о намерении продолжить оказывать финансовую помощь Украине

Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден заявил, что Вашингтон намерен и дальше оказывать Украине помощь, в том числе предоставлять финансовую поддержку.

- Мы предоставляем Украине свыше 1 миллиарда долларов прямого содействия. И мы продолжим оказывать помощь украинскому народу, который защищает свою страну, - заявил Байден 2 марта в обращении к конгрессу.

Днем ранее госсекретарь Энтони Блинкен сообщал, что США выделят 54 миллиона долларов на предоставление гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим в результате боевых действий.

Он уточнил, что эти средства направят международным гуманитарным организациям для обеспечения граждан продуктами питания, питьевой водой, создания мест размещения, предоставления экстренной медицинской помощи и обеспечения защиты.

Как ранее писал kp.ru, помощь на сумму 1,2 млрд евро Украине направит Евросоюз.