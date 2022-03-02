Байден задумал экономически обогнать Китай Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил, что инфраструктурный план, предложенный нынешней американской администрацией, позволит Штатам выиграть мировое экономическое состязание с Китаем в XXI веке. Об этом во время выступления пред Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны".

- Данный инфраструктурный план трансформирует Америку. Он направит нас на путь победы в экономическом соревновании XXI века, в котором мы столкнулись с остальным миром, в частности с Китаем, - заявил глава государства.

Предложенный Байденом план развития инфраструктуры страны является одним из ключевых элементов программы главы государства. Общий объем мер, которые входят в состав плана, оценивается в более 1 триллион долларов, летом прошлого года его утвердил Сенат Конгресса США.

Ранее сайт kp.ru писал об обрушении экономики США в 2020 году. Тогда ВВП Соединенных Штатов во втором квартале года впервые сократился на 32,9% в годовом исчислении из-за пандемии коронавирусной инфекции. Согласно заявлению Министерства торговли США, распространенному 30 июля, эпидемия лишила работы миллионы американцев, в связи с чем рост безработицы вырос до 14,7%.