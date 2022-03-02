Роскомнадзор ограничил доступ к «Эхо Москвы» и «Дождю»*

В России ограничили доступ к «Эхо Москвы» и «Дождю»* Фото: Анастасия ОСИПОВА

Пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что ведомство приняло решение ограничить доступ к ресурсам радиостанции «Эхо Москвы» и телеканалу «Дождь»*.

Как говорится в заявлении Роскомнадзора, данные ресурсы регулярно публиковали недостоверную информацию о «сущности» спецоперации России на Украине, боевых действиях российских войск, потерях и жертвах среди мирных жителей. Кроме того, ресурсы призывали россиян к участию в незаконных акциях на территории России.

Напомним, Государственная дума России в ходе внеочередного заседания в предстоящую пятницу, 4 марта 2022 года, рассмотрит вопрос о привлечении к уголовной ответственности за распространение дезинформации о действиях Вооруженных сил РФ при осуществлении военных операций. В настоящее время против России ведут широкомасштабную цифровую дискредитационную кампанию, заявил депутат Госдумы Сергей Боярский.

*СМИ, признанное в России иноагентом