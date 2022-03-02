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Общество2 марта 2022 5:50

Ростуризм рекомендовал россиянам не посещать страны, которые ввели санкции против РФ

Как уточнила пресс-служба ведомства, «пребывание в данных странах может нести в себе риски своевременного и безопасного возвращения в Россию»
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Россиянам рекомендовали не посещать страны, которые ввели санкции против РФ

Россиянам рекомендовали не посещать страны, которые ввели санкции против РФ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростуризм рекомендовал гражданам России воздержаться от посещения стран, которые ввели санкции против РФ.

Как уточнила пресс-служба ведомства, «пребывание в данных странах может нести в себе риски своевременного и безопасного возвращения в Россию».

Кроме того, туроператорам посоветовали приостановить продажи туров в страны, которые ввели антироссийские санкции. Ведомство посоветовало россиянам выбрать другие направления для путешествий. К примеру, Турцию, Египет, Тунис, ОАЭ, Китай, Индию, Вьетнам и прочее.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, как обстоят дела с вывозом российских туристов из стран, которые вводят санкции против РФ и закрывают воздушные коридоры. На сегодняшний день часть отдыхающих уже выехали через третьи страны, но многие до сих пор сталкиваются с трудностями. В настоящее время ведется работа по согласованию гуманитарных рейсов. По тем направлениям, которые оказались проблемными, всем туристам будет оказана помощь. А вот по массовым «безопасным» пока никаких проблем не возникает.