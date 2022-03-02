Минобороны Японии заявило, что российский вертолет нарушил границы страны

В Японии заявили, что российский вертолет нарушил границы страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Японии выступило с заявлением, что в среду, 2 марта 2022 года, российский вертолет якобы нарушил воздушное пространство страны. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Как утверждает издание, инцидент якобы произошел недалеко от побережья северного японского острова Хоккайдо.

Ранее власти Японии приняли решение о введении санкций против шести представителей руководства России, включая президента страны Владимира Путина, заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Также под санкции попали секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, руководитель Минобороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также ЦБ РФ, ВЭБ и Промсвязьбанк. Отмечается, что под ограничениями для данных лиц подразумевается заморозка активов.