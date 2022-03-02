В ЛНР сообщили об освобождении 40 населенных пунктов от украинских войск

Народная милиция ЛНР сообщила об освобождении 40 населенных пунктов от украинских войск Фото: REUTERS

Народная милиция Луганской народной республики сообщила об освобождении 40 населенных пунктов от украинских войск. Об этом пишет «КП-Донецк».

- За текущие сутки украинские боевики девять раз вели огонь по территории республики, осуществив обстрел семи населенных пунктов, — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что подразделения милиции освободили 40 населенных пунктов от украинских силовиков. Кроме того, 34 украинских военных добровольно сложили оружие и перешли на стороны ЛНР.

Напомним, подразделениям российских войск, ДНР и ЛНР в результате совместного наступления удалось уничтожить штаб оперативно-тактической группировки «Север» ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Также накануне российским войскам удалось разблокировать перекрытый почти восемь лет назад Северо-Крымский канал. Сейчас они благополучно восстановили подачу воды для россиян в Крым.