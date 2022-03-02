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Политика2 марта 2022 7:12

В ЛНР сообщили об освобождении 40 населенных пунктов от украинских войск

34 украинских военных добровольно сложили оружие
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Народная милиция ЛНР сообщила об освобождении 40 населенных пунктов от украинских войск

Народная милиция ЛНР сообщила об освобождении 40 населенных пунктов от украинских войск

Фото: REUTERS

Народная милиция Луганской народной республики сообщила об освобождении 40 населенных пунктов от украинских войск. Об этом пишет «КП-Донецк».

- За текущие сутки украинские боевики девять раз вели огонь по территории республики, осуществив обстрел семи населенных пунктов, — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что подразделения милиции освободили 40 населенных пунктов от украинских силовиков. Кроме того, 34 украинских военных добровольно сложили оружие и перешли на стороны ЛНР.

Напомним, подразделениям российских войск, ДНР и ЛНР в результате совместного наступления удалось уничтожить штаб оперативно-тактической группировки «Север» ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Также накануне российским войскам удалось разблокировать перекрытый почти восемь лет назад Северо-Крымский канал. Сейчас они благополучно восстановили подачу воды для россиян в Крым.