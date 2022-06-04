Власти Херсонской области заявили, что вопрос о референдуме на повестке дня пока не стоит Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что проведение референдума в регионе на повестке дня пока не стоит.

"Решаются вопросы выплат пенсий, социальных пособий, запуска экономики региона. О референдуме сегодня не стоит вопрос на повестке дня", - сказал он в беседе с РИА Новости.

По его словам, референдум будет проведен после возвращения региона к нормальной мирной жизни.

Ранее сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков выразил мнение, что референдумы по присоединению к России в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях могут пройти в течение года.

Секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак также заявлял, что Херсонская область, освобожденные территории Луганской и Донецкой народных республик войдут в состав России.

Как писал сайт kp.ru, власти Херсонской области намерены просить президента РФ Владимира Путина принять регион в состав России.