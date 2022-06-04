Власти Херсонской области сообщили о блокировке Украиной банковских счетов жителей региона Фото: REUTERS

Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов сообщил, что Украина заблокировала банковские счета на территории Херсонской области, фактически украв сбережения населения.

"Люди не могу снять деньги. Их карточки перестали обслуживаться. Банкоматы, после отключения Украиной связи и интернета, не работают. Украина все сделала, чтобы обокрасть людей, чтобы не выплачивать деньги, которые у них остались на счетах в банках", - сказал он в беседе с РИА Новости.

Кроме того Стремоусов напомнил, что на территории области в ближайшее время заработают банки, которые интегрированы в российскую финансовую систему.

Ранее стало известно, что представители двух-трех крупных банков России прибудут в ближайшие дни в Херсон, чтобы на месте изучить вопрос об открытии своих отделений. Напомним, первым российским банком, который начал работу в Херсонской области, стал Международный расчетный банк.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".