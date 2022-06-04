Эндокринолог Зухра Павлова назвала пять составляющих полезной окрошки

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, как приготовить полезную окрошку Фото: Shutterstock

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова дала советы по приготовлению полезной окрошки. По словам специалиста, это блюдо является одним из самых правильных для питания.

«В ней очень хороший белок (яйца) и много сложных углеводов (овощи и зелень), а редиска – источник сульфорафана и индол-3-карбинола: эти вещества играют огромную роль в профилактике онкологии. Причем они попадают в наш организм в максимальном объеме, так как варить редиску никому в голову не приходит», – написала доктор в своем Telegram-канале.

При приготовлении окрошки Павлова советует не счищать с огурцов кожуру, поскольку в ней содержится большое количество клетчатки. Как отмечает эндокринолог, благодаря ей овощ переваривается два часа, что дает «длительное насыщение». Кроме того специалист советует класть в окрошку как можно больше зелени, также являющейся источником клетчатки.

Вместо колбасы Павлова рекомендует использовать вареное мясо, поскольку неоднократно была доказана способность обработанного мяса вызывать злокачественные опухоли. Эндокринолог считает правильным добавить в блюдо немного вареной говядины или курицы.

Что касается выбора заправки, то здесь эндокринолог отдает предпочтение кефиру жирностью до 3,2%. Она обращает внимание, что кисломолочные продукты целебны. Хороший вас, отмечает эксперт, тоже полезен для пищеварения, поскольку является продуктом брожения, однако при его выборе следует внимательно изучать состав, «чтобы не купить случайно «лимонад» из сахара, кислоты и пищевых добавок». Доктор также предостерегла от чрезмерного употребления кваса, так как в нем много углеводов.

Наконец, Павлова советует употреблять окрошку не холодной, а комнатной температуры. Как подчеркнула специалист, холодная пища приводит к переохлаждению слизистых оболочек и спазму желчных путей. В этом случае жиры не переварятся, и двигательная активность кишечника снизится, что приведет к запорам, предупредила она.

Напомним, в прошлом году доктор Зухра Павлова и журналист «Комсомольской правды» Олеся Носова написали книгу «Обман веществ». В ней очень хорошо и понятно рассказывается, как можно дольше оставаться красивыми и здоровыми.