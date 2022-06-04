Истребитель ВМС США разбился в Калифорнии Фото: ru.wikipedia.org

В Соединенных Штатах разбился истребитель F/A-18E/F Super Hornet Военно-морских сил США. Инцидент произошел в пустыне в Южной Калифорнии.

По информации телеканала ABC, самолет базирующийся на военно-морской авиабазе Лемур, упал в пятницу около 14:30 по местному времени (0:30 мск субботы). В результате катастрофы погиб пилот истребителя, на земле никто не пострадал. В настоящее время подробности инцидента выясняются.

Лемур является авиабазой для тихоокеанского авиакрыла ударных истребителей, на ней располагаются 16 эскадрилий, уточняется в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, в январе этого года новейший американский истребитель F-35 упал в Южно-Китайском море в результате попытки совершить посадку на авианосец Carl Vinson ВМС США. Пилот воздушного судна успел катапультироваться и был спасен военным вертолетом.