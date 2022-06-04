В США заявили, что Запад вынужден искать компромиссы с Россией из-за неэффективности санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Запада ищут компромисса с Россией вследствие неэффективности санкций в ее отношении, считает обозреватель Уильям Молони.

В статье для американского издания The Hill журналист пишет, что антироссийские санкции наносят гораздо больший ущерб не Москве, а экономике Запада. Он обращает внимание на рост рубля, достигшего в мае «двухлетнего максимума» и «рекордные доходы» российской экономики от экспорта энергетических ресурсов и сельскохозяйственной продукции.

По мнению Молони, Соединенным Штатам так и не удалось настроить мировое сообщество против России. Так, из 195 стран только 65 согласились идти курсом Вашингтона, а такие государства как Китай, Индия, Бразилия, Мексика и Индонезия не присоединились к экономической войне против Москвы, подчеркнул он. Как отметил обозреватель, «самая изолированная сверхдержава в мире» не России, «а, возможно, сами США».

Как писал сайт Kp.ru, ранее в Бундестаге указали на изменение позиции США по ситуации на Украине.