Медведев осудил Запад за санкции против родственников российских политиков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запад решил воспроизвести лучшие практики прошлого, вводя санкции против родственников российских политиков за надуманные нарушения, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Теперь за мифические, придуманные на Западе нарушения по их модели отвечают не только участники политических событий – государственные деятели или депутаты, но и их семьи, которые никак не способны повлиять на своих родственников. Раз решили европейские и американские законотворцы, значит, семья ответит. И давай блокировать счета членов семей, их имущество, не пущать их через границу к западным ценностям», – написал замглавы Совбеза РФ в Telegram.

Как отметил Медведев, теперь «восприятие Западом других прогрессивных семейных правил» можно предвидеть. В этой связи он напомнил про Законы Хаммурапи, по которым за гибель сына хозяина дома от обрушения постройки, некачественно выполненной строителем, можно было убить сына строителя.

Зампред Совбеза России подчеркнул, что в праве есть понятие «объективное вменение», при котором ответственность наступает без установления вины за само действие или бездействие. Он с иронией отметил, что это «очень удобно для ускорения уголовного процесса: не нужно собирать доказательства виновности лица».

КАк писал сайт Kp.ru, ранее Медведев заявил, что санкции Запада направлены против народа России.