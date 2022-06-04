Киевские власти приказали заминировать емкости с химикатами на комбинате "Азот". Фото: REUTERS

Киевские власти приказали заминировать емкости с селитрой и азотной кислотой на Северодонецком предприятии «Азот». Общий объем находящихся в емкостях химикатов превышает сто тонн. Об этом сообщил в субботу 4 июня начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По информации Мизинцева, подорвав цистерны с химикатами, украинские националисты предполагают создать зону химического заражения в попытке задержать наступление подразделений российских ВС. В то же время в случае подрыва емкостей с ядовитыми веществами киевские власти планируют переложить ответственность за создание техногенной экологической катастрофы на российских военных, отметил Михаил Мизинцев.

«Украинских неонацистов не останавливает тот факт, что в результате данного террористического акта с применением токсичных химических веществ могут пострадать ни в чем не повинные мирные граждане», - сказал он.

Ранее сообщалось, что 31 мая украинские боевики предприняли попытку остановить наступление Вооруженных сил России и войск ДНР, взорвав на территории предприятия «Азот» в Северодонецке цистерну с кислотой.

В апреле украинские нацбаты взорвали цистерну с кислотой в Рубежном.

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