В МИД Польши рассказали, что ЕС начал работу над седьмым пакетом антироссийских санкций. Фото: REUTERS

ЕС начал работу над седьмым пакетом антироссийских санкций. Об этом заявил в субботу 4 июня заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский.

Яблонский заявил, что Польша считает необходимым включить в седьмой пакет санкций ограничения на поставки российского газа и отключение еще ряда российских банков от системы SWIFT.

«Санкции должны быть еще жестче в контексте газа, который Россия еще может продавать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT. Я говорю здесь прежде всего о «Газпромбанке». Также необходимо эмбарго на технологии, которые все еще могут поставляться в Россию и использоваться Россией в ее промышленности», - цитирует Яблоньского РИА Новости.

Также замминистра заявил, что Польша выступает за конфискацию, а не замораживание российских активов в ЕС, добавив, что работы по этому вопросу также уже ведутся.

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