Свой театр появится в каждой российской школе к 2024 году

В каждой российской школе появится свой театр. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В каждой школе Российской Федерации к 2024 году появится свой театр. Об этом в субботу 4 июня заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

По словам Кравцова, сейчас в российских школах уже созданы и работают 12 тысяч театров. Министр отметил, что 7 тысяч из них участвуют в проекте «Школьная классика», финальные показы которого проходят в Псковской области в поселке Пушкинские горы в рамках Дней Пушкинской поэзии и русской культуры.

Министр рассказал, что сам играл в школьном театре, когда учился в школе. Также он отметил, что в Российской Федерации делается все, чтобы раскрыть таланты каждого школьника.

«У нас также в каждой школе до 2024 года будет создана своя спортивная секция, свой спортивный клуб, сегодня 27 тыс. спортивных клубов созданы по стране. Мы делаем все, чтобы раскрыть таланты каждого школьника», - цитирует Сергея Кравцова ТАСС.

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