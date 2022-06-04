Илон Маск потерял $17 млрд на фоне сообщений о сокращениях в Tesla

Маск потерял почти 17 миллиардов долларов, но остался самым богатым человеком в мире. Фото: REUTERS

Состояние Илона Маска стало меньше на без малого $17 млрд после падения стоимости акций Tesla. Цена на акции Tesla на Нью-Йоркской фондовой бирже снизилась более чем на 5 процентов после сообщений о предполагаемом сокращении 10 процентов персонала в компании, пишет ТАСС со ссылкой на журнал Forbes.

Ранее СМИ опубликовали электронную рассылку Маска персоналу Tesla, в которой миллиардер предупреждает о предстоящем сокращении персонала, указывает на необходимость приостановить прием новых работников и говорит о своих «плохих предчувствиях» по поводу экономики.

Тем не менее Маск все еще остается самым богатым человеком на планете, его состояние оценивается в $216,8 млрд.

Ранее Илон Маск жестко унизил своих сотрудников, написав им хамское письмо о трудовой дисциплине.

Также сообщалось, что Илон Маск назвал политически мотивированными обвинения в сексуальных домогательствах, которые прозвучали сразу после того, как миллиардер пообещал голосовать за республиканцев.