Пять человек погибли и 20 пострадали в ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ Фото: REUTERS

4 июня в Донецкой Народной Республике (ДНР) в резульатте обстрела со стороны ВСУ погибли пять человек, еще 20 получили ранения. Об этом в субботу сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

- В течение 4 июня 2022 года по оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация о пяти погибших и 20 раненых гражданских лиц в результате обстрелов, - сказано в заявлении в Telegram-канале ведомства.

В частности, в Петровском районе Донецка погибли три мирных жителя. В Донецке пострадали 14 граждан. Еще двое погибли в Ясиноватском районе, а в Горловке ранения получили шесть мирных жителей.

Также уточняется, что при атаке в Донецке пострадали две школы, лицей, гимназия и ясли. Точные разрушения пока не определены из-за опасности обстрела, сообщил мэр города.

До этого сообщалось, что поздним вечером 4 июня ВСУ выпустили 40 снарядов из "Градов" по Донецку. В результате был обстрелян Ворошиловский район города, сейчас там повреждены школа и крытый рынок. Также известно, что по Кироскому районе Донецка со стороны ВСУ выпущено 15 ракет.