ВСУ выпустили 40 снарядов из «Градов» по Донецку

ВСУ обстреляли Донецк из "Градов". Фото: REUTERS

Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК в субботу 4 июня. Сообщается, что был обстрелян Ворошиловский район Донецка, обстрел произошел в 21.05.

«21:05 - н.п. Тоненькое - г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено 40 ракет из БМ-21 «Град», - говорится в сообщении.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что повреждены две школы и крытый рынок.

«Снаряды украинских карателей вновь повредили школы № 5 и № 22. Также пострадал «Крытый рынок». Подробная информация уточняется», - написал он в Telegram.

В 21:42 по Кироскому районе Донецка со стороны ВСУ выпущено 15 ракет из БМ-21 «Град», сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Ранее сообщалось, что Киев приказал заминировать в Северодонецке емкости с более чем 100 тоннами селитры и азотной кислоты. Националисты в случае подрыва цистерн с химикатами планируют обвинить в этом российских военных.

При отступлении украинские боевики подожгли деревянный скит Всех Святых Святогорской лавры в ДНР. Видео здесь на kp.ru.

В то же время украинские боевики пытаются спровоцировать ответный огонь российских ВС по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры, размещая в них артиллерию и огневые точки.

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