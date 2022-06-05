КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря Фото: REUTERS

КНДР (Северная Корея) 5 июня совершила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap.

После произошедшего японские сторожевые корабли призвали суда, которые могут находится в данном районе, при обнаружении обломков ракеты не приближаться к ним и сразу сообщить обо всем властям.

Позже стало известно, что всего КНДР запустила восемь ракет в сторону Японского моря.

До этого сообщалось, что в начале 2022 года военные Корейской народно-демократической республики выпустили баллистическую ракету в направлении Японского моря. Запуск ракеты был произведен из района аэропорта Сунан в Пхеньяне.

Также в марте этого года КНДР осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты. После инцидента при канцелярии премьера Японии в связи с возможным пуском ракеты КНДР создан экстренный штаб создан.