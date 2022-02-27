Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря Фото: REUTERS

Военные Корейской народно-демократической республики выпустили баллистическую ракету в направлении Японского моря, рассказали военнослужащие Южной Кореи со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов США.

Как передает агентство Yonhap, запуск ракеты был произведен из района аэропорта Сунан в Пхеньяне. Подробности не уточняются.

В сообщении отмечается, что за последние два месяца это уже восьмой пуск баллистической ракеты, совершенный КНДР.

Напомним, 30 января 2022 появилось сообщение, что Северная Корея произвела запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Позже южнокорейские СМИ со ссылкой на осведомленные источники в армейских кругах сообщили, что выпущенная северокорейская ракета превысила скорость звука в 16 раз. Через некоторое время Центральное телеграфное агентство КНДР представило фотографии, которые были сделаны из космоса во время ракетного запуска.

Позже Министерство иностранных дел страны заявило, что ракетные запуски КНДР вызвали восхищение и изумление всей мировой общественности.