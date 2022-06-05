Washington Post: Байден столкнулся с паникой среди лидеров ЕС из-за успехов России в Донбассе Фото: REUTERS

Американскому президенту Джо Байдену пришлось бороться с паникой среди союзников Штатов в ЕС, которые нацелены на завершение украинского кризиса. К такому выводу в статье в Washington Post пришел колумнист Дэвид Игнатиус.

По его словам, к этому привели успехи российских войск на поле боя, которые вызвали беспокойство и у президента США.

- Самой неотложной задачей для президента Байдена стала необходимость успокоить запаниковавших европейских союзников, которые заговорили о мире любой ценой, испугавшись издержек затяжного конфликта, - отмечает в публикации Игнатиус.

В результате на этой неделе лидеры европейских стран "почти взяли себя в руки" и ввели запрет на импорт российской нефти морским путем, а Германия согласилась предоставить Киеву средства ПВО и танки, добавил эксперт.

Накануне обозреватель Уильям Молони в статье для американского издания The Hill писал, что страны Запада ищут компромисса с Россией вследствие неэффективности санкций, введенных против страны. Все дело в том, что антироссийские санкции наносят гораздо больший ущерб не Москве, а экономике Запада. Он также обратил внимание на укрепление рубля и "рекордные доходы" российской экономики от экспорта энергетических ресурсов и сельскохозяйственной продукции.