Запад запоздал с поставками оружия Украине, уверен эксперт Фото: REUTERS

Запад опоздал с поставками вооружения Украине, что стало его роковой ошибкой, заявил изданию Welt военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер.

По его словам, Россия взяла под контроль часть путей доставки, в результате чего крупные грузы становятся легкими целями. Остается вариант отправки вооружения через железную дорогу, но она во многих местах повреждена, что также делает такой способ не слишком надежным, уточнил военный стратег.

"Поставки оружия Западом были начаты слишком поздно, и поэтому теперь тяжелые вооружения больше не могут вовремя доставляться на место", - констатировал Райснер.

По его словам, особенно это касается тяжелого вооружения, доставка крупной партии которого в текущих условиях практически невозможна. В результате Киеву приходится довольствоваться только малыми партиями, добавил полковник.

Как ранее писал сайт kp.ru, американский обозреватель Роберт Хантер пришел к выводу, что Соединенным Штатам следует отказаться от поддержки Украины, поскольку это только усиливает напряженность в отношениях России и Запада. Такая ситуация грозит катастрофой, предупредил эксперт.

Напомним, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что отправка оружия Украине западными странами является военным преступлением, так как Киев использует это оружие для обстрела мирных кварталов.