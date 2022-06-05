Украину предложили переименовать в УГИЛ

Украину предлагают переименовать в УГИЛ из-за большого числа выходцев с западной части страны в национальном правительстве Фото: REUTERS

Украину следует переименовать в УГИЛ (Украинское государство Ивано-Франковска и Львова), заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, именно представители Львовского и Ивано-Франковского регионов составляют костяк нынешнего киевского режима.

"Как показывала практика, местному населению киевский режим не доверял и не доверяет, поэтому в центральные и юго-восточные регионы везут на ключевые посты выходцев из западноукраинских областей, - аргументировал Рогов. - Их задача – запугивать, унижать и терроризировать местное население".

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Рогов рассказал, что жители Запорожской области, от уборщиц и педагогов до мэров городов, жалуются на угрозы за сотрудничество с Россией.

По его словам, героизмом отличаются не только военные, которые защищают население от диверсий и прямых посягательств на их жизни, но и обычные жители, которые несмотря на поступающие угрозы продолжают делать свою работу.

Чиновник сравнил текущую ситуацию с положением на территории Украины после Великой Отечественной войны, когда бандеровцы всячески препятствовали налаживанию мирной жизни, нападая "на всех тех, кто запускал мирную жизнь и нес порядок и возможность жить достойно на своей родной земле".