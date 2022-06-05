Путин заявил, что поставки американских РСЗО Украине ничего не меняют

Владимир Путин Фото: REUTERS

Поставки американских ракетных систем залпового огня Киеву ничего кардинально не меняет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1".

"Исходим из того, что эта поставка со стороны Штатов, некоторых других стран связана с восполнением потерь этой боевой техники. Ничего здесь нового нет, и ничего это не меняет по сути", - констатировал российский лидер.

Глава государства напомнил, что и до поставок из США на вооружении Украины стояли системы "Град", "Смерч" и "Ураган", которые по характеристикам приблизительно идентичны тем, что Вашингтон решил направить киевскому режиму.

Владимир Путин напомнил, что к началу российской специальной военной операции на Украине Киев имел на вооружении 515 таких систем, из которых 380 уже уничтожены.

Как ранее писал сайт kp.ru, китайские журналисты пришли к выводу, что американские реактивные системы залпового огня HIMARS,поставляемые Вашингтоном Киеву, не окажут влияния на развитие украинского кризиса.