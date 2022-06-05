Минобороны России сообщило об уничтожении танков Т-72, поставленных Украине из ЕС

Под Киевом уничтожены украинские танки Т-72 Фото: YouTube

Воздушно-космические силы России уничтожили танки Т-72 и другую бронетехнику, поставленную Украине странами Восточной Европы. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье, 5 июня 2022 года.

По его словам, танки и бронетехника размещались в корпусах вагонно-ремонтного предприятия, расположенного под Киевом.

Для уничтожения военной техники противника использовались ракеты воздушного базирования большой дальности.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Россия готова продолжать переговоры с Украиной, но переговорный процесс был заморожен по инициативе Киевом. Об этом заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

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