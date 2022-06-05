Киев ответил хамством на заявление о психических проблемах у Владимира Зеленского

МИД Украины попросил спикера парламента Венгрии предъявить справку о психическом здоровье Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало заявления спикера парламента Венгрии Ласло Кёвера о психических проблемах украинского лидера Владимира Зеленского. Ведомство попросило председателя венгерского парламента самому предъявить справку о психическом здоровье.

«МИД Украины ожидает обнародования спикером парламента Венгрии Ласло Кёвером справки о состоянии его психического здоровья. Дальнейшая оценка слов господина Кёвера напрямую зависит от вывода, зафиксированного в справке», – заявил официальный ведомства Олег Николенко в Facebook*.

Как отметил Николенко, венгерские политики «настойчиво продолжают поливать грязью Украину», а сама Венгрия «не раз ориентировалась на сторону зла».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер заявил, что у президента Украины проблемы с психикой. В беседе с журналистом телеканала HirTV он отметил, что украинский лидер показывает всем свою не совсем адекватную манеру поведения лидера бывшей советской республики на международной арене.

*Запрещенная в России экстремистская организация