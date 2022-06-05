Читатели Le Figaro призвали Макрона не слушать Зеленского и сотрудничать с Путиным

Французы призвали Макрона не слушать Зеленского и сотрудничать с Путиным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели французской газеты Le Figaro отреагировали на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россию не следует унижать, поскольку рано или поздно с ней придется сотрудничать. Французы призвали своего лидера перестать слушать президента Украина Владимира Зеленского и заключить союз с главой российского государства Владимиром Путиным.

«Лучше заключить союз с Путиным, чем с Зеленским. По крайней мере, ему есть что продавать, и он не оскорбляет Францию», – высказал мнение один из пользователей.

«Пора перестать слушать Зеленского и начать делать то, что все считают нужным», – написал комментатор под ником Caius.

«В идеале это желание не унижать Россию должно было появиться задолго до украинского кризиса, даже в рамках председательства Франции в Европе», – заявил другой пользователь.

«Правда, неразумно унижать Россию и, прежде всего, очень опасно ее провоцировать, как мы это делаем с втягиванием Украины в НАТО», – написал еще один читатель.

Как писал сайт Kp.ru, Макрон заявил, что РФ нельзя унижать, так как рано или поздно странам придется с ней сотрудничать.