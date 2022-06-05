Кадыров заявил об уничтожении группы украинских боевиков у Камышевахи в ЛНР Фото: Александр КОЦ

Бойцы чеченских подразделений уничтожили группу боевиков Украины в районе поселка Камышеваха в Луганской народной республике, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«На этот раз наши бойцы успешно уничтожили вражескую группу в районе стратегически важного поселка Камышеваха», – написал политик в своем Telegram-канале.

Кадыров также показал видео обстрелов украинских боевиков, отметив, что «националисты находятся в состоянии тотальной паники, пытаясь спасти свои шкуры». Как заявил глава Чечни, «подобная участь ждет каждого националиста и бандеровца, который с оружием в руках вышел против наших бойцов». По его словам, у подразделений ВС России есть новый план действий, который полностью себя оправдал.

«У нас нет ни малейших сомнений, что победа будет за нами», – подытожил Кадыров.

Как писал сайт kp.ru, ранее министр обороны России Сергей Шойгу определил новые задачи для ускорения темпов спецоперации на Украине.