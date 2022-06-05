Посол России подтвердила отказ Болгарии предоставить воздушное пространство самолету Лаврова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Болгарии действительно отказались предоставить свое воздушное пространство для самолета, на котором должен был прилететь в Сербию глава МИД России Сергей Лавров. Об этом сообщила посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова.

«Могу подтвердить, что власти Болгарии не разрешили пролет самолета с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на борту, который должен проследовать в Сербию, через воздушное пространство своей страны», – сказала она в беседе с ТАСС.

Как писал сайт Kp.ru, ранее стало известно, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли воздушное пространство для самолета главы российского МИД, который планирует посетить в начале следующей недели Сербию.

Президент Сербии Александр Вучич вынужден лично заниматься логистикой визита Лаврова, заявила премьер-министр балканской республики Ана Брнабич.