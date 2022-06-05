Сенатор Бондарев назвал успехи российских военных в спецоперации очевидными для Запада

В Совфеде назвали успехи российских военных в спецоперации очевидными для Запада Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Успехи Вооруженных сил России в спецоперации на Украине становятся все более очевидными для Запада, считает глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Это происходит в том числе из-за того, что Киев публично признает потери украинской армии, отметил парламентарий.

«Успехи российских военнослужащих, осуществляющих специальную военную операцию на Украине, становятся все более очевидны не только киевскому режиму, но и западным странам. Если вначале украинские власти пытались замолчать реальные цифры потерь собственной армии, то теперь сам украинский президент признал, что ВСУ на Донбассе ежедневно теряют убитыми порядка 100 военнослужащих. Скрывать правду бессмысленно», – написал сенатор в Telegram.

Как отметил Бондарев, российские войска и военные республик Донбасса успешно применяют тактику «малых котлов», то есть плотно окружают противника на небольшой территории, перекрывая ему пути снабжения ресурсами и лишая возможности получить подкрепление или отступить. По словам парламентария, такая тактика позволяет значительно сократить число жертв среди мирных граждан и количество разрушений зданий. Он также подчеркнул, что благодаря такой тактике украинские боевики и иностранные наемники вынуждены массово сдаваться в плен.

«Сегодня многие адекватные западные политики открыто констатируют, что даже дополнительные поставки оружия и военной техники не спасут ВСУ от неминуемого поражения», – резюмировал Бондарев.

Как писал сайт kp.ru, ранее министр обороны России Сергей Шойгу определил новые задачи для ускорения темпов спецоперации на Украине.