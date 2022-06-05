Жители Донецка остались без эфирного вещания из-за обстрелов украинскими военными Фото: REUTERS

В Донецке приостановлена работа эфирного телевидения в связи с обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины, заявил заместитель директора ГУП «Радиотелевизионный передающий центр» Александр Чеботарев.

«В настоящее время все районы Донецка без телевизионного эфира – в городе эфирного вещания нет. Это связано с попаданием в районе телевышки», – сказал он в беседе с ТАСС.

Пока точные сроки проведения восстановительных работ неизвестны, так как неясно, насколько безопасно специалистам работать. Обстрел в районе телевышки еще не завершен, сообщил Чеботарев.

Как писал сайт kp.ru, накануне украинские войска выпустили по Донецку 40 снарядов из реактивной системы залпового огня «Град». В результате были повреждены школа и крытый рынок.

Несколько дей назад украинские боевики обстреляли центр Донецка из американских гаубиц, есть раненые и погибшие мирные жители.