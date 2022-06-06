Захарова объяснила отказ трех стран пропустить самолет Лаврова в Сербию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова объяснила инцидент с самолетом главы дипломатического ведомства Сергея Лаврова, для которого ряд стран закрыл свое небо. С заявлением она выступила в эфире итальянского телеканала La7.

- Только сегодня, час назад, страны, окружающие Сербию, закрыли канал связи, не разрешив пролет рейсу Сергея Лаврова, который направлялся в Сербию. Российская делегация должна была прибыть в Белград для проведения переговоров. Страны-участницы ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство, закрыли очередной канал связи, - подтвердила дипломат.

Также она добавила, что российская сторона, в отличие от государств Европейского союза, не намерена устанавливать железный занавес. Кроме того, такой поступок она объяснила тем, что они "слишком эгоистичны".

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что глава российского МИД планировал посетить Белград, где готовился обсудить с сербским лидером актуальные международные вопросы. Его визит должен был состояться 6-7 июня.

Однако позже власти Болгарии, Северной Македонии и Черногории закрыли воздушное пространство для самолета российского министра.