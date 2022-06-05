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Политика5 июня 2022 20:57

Вучич анонсировал обращение к гражданам Сербии 6 июня из-за отмены визита Лаврова

Обращение президента Сербии Вучича к гражданам из-за отмены визита Лаврова запланировано на 6 июня 2022 года
София ГОНЧАРОВА
Вучич анонсировал обращение к гражданам Сербии 6 июня из-за отмены визита Лаврова

Вучич анонсировал обращение к гражданам Сербии 6 июня из-за отмены визита Лаврова

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Сербии Александр Вучич выступит с обращением к гражданам страны из-за ситуации с отменой визита российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом сообщило Национальное телевидение республики.

Его выступление запланировано на 6 июня 2022 года в 19:30 по местному времени. Трансляцию будут вести по сербскому телевидению.

Напомним, глава российского МИД планировал в Белграде обсудить с сербским президентом актуальные международные вопросы, в том числе ситуацию на Балканском полуострове и дальнейшие перспективы развития двусторонних отношений. Его визит должен был состояться 6-7 июня.

Однако позже власти Болгарии, Северной Македонии и Черногории закрыли воздушное пространство для самолета российского министра. После этого посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова объявила, что власти Болгарии действительно отказались предоставить свое воздушное пространство для самолета, на котором должен был прилететь в Сербию Сергей Лавров.

Между тем премьер-министр Сербии Ана Брнабич в эфире телеканала TV Pink заявила, что президент балканской республики Александр Вучич вынужден лично заниматься логистикой визита главы МИД России.