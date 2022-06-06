Yonhap: США и Южная Корея протестировали запуск восьми ракет в ответ на испытания КНДР Фото: REUTERS

Соединённые Штаты Америки и Южная Корея протестировали запуск восьми ракет в ответ на испытания КНДР (Северная Корея), проведённые днем ранее. Об этом 6 июня сообщает агентство Yonhap.

По данным издания, пуск был совершен "примерно на 10 минут с 4:45 утра" по местному времени (с 22:45 по 22:55 воскресенья мск).

- Южная Корея и США в понедельник запустили восемь баллистических ракет в сторону Восточного моря в ответ на ракетные пуски Северной Кореи накануне, - пишет издание со ссылкой на военных.

Напомним, КНДР 5 июня совершила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. После произошедшего японские сторожевые корабли призвали суда, которые могут находится в данном районе, при обнаружении обломков ракеты не приближаться к ним и сразу сообщить обо всем властям. Позже стало известно, что всего КНДР запустила восемь ракет в сторону Японского моря.