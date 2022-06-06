Бывший украинский депутат Кива сообщил об усилении личной охраны Зеленского из-за страха покушения Фото: REUTERS

Бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива заявил, что действующий украинский лидер Владимир Зеленский усилил меры личной безопасности из-за страха покушения со стороны спецслужб Запада или командования ВСУ. Об этом бывший чиновник Незалежной написал в посте в своем Telegram-канале .

- Зеленский поставил задачу усилить личную охрану, боясь ... покушения украинских военных, - сообщил политик.

Кива также рассказал, что командование ВСУ недовольно неэффективным руководством боевыми действиями со стороны Зеленского, ведь из-за его указаний украинская армия терпит потери среди личного состава и поражению.

В сентябре 2021 года неизвестный сообщил кол-центру Службы безопасности Украины об угрозе покушения на украинского лидера Владимира Зеленского. Звонивший представился Владимиром Георгиевым и заявил, что слышал о планируемом нападении на главу государства.