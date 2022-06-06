Главу разведки Финляндии Пелттари удивила реакции России на планы страны по вступлению в НАТО Фото: REUTERS

Глава полиции безопасности Финляндии SUPO Антти Пелттари заявил, что российская сторона не оказывает давление на Финляндию из-за желания страны вступить в НАТО. Своим мнением на этот счет он поделился в беседе с Financial Times.

Руководитель финской разведки назвал этот факт "удивительным".

- Пока все достаточно спокойно и будем надеяться, что все так и останется. Хорошо, что ничего не происходит, - отметил Пелттари.

До этого сайт kp.ru писал, что 15 мая Финляндия приняла решение о вступлении в НАТО. Президент Финляндии Саули Нийнисте на брифинге объявил, что государство подает заявку на вступление в Североатлантический альянс.

Ранее официальные лица в России неоднократно предупреждали, что вступление Финляндии в НАТО грозит серьезным ухудшением российско-финских отношений и за ним последует реакция Москвы.