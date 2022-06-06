Сахарный завод и мост повреждены при обстреле Украиной курского поселка Теткино

Последствия обстрела Теткино. Фото: t.me/gubernator_46

Власти Курской области установили ущерб, нанесенный при минометном обстреле поселка Телкино со стороны украинских военных. Как сообщает в своем телеграм-канале губернатор Роман Старовойт, повреждены мост и территория сахарного завода.

Кроме того, получил повреждения двухэтажный жилой дом, а один из расположенных поблизости автомобилей – сгорел.

"Сильно пострадал ближайший двухэтажный жилой дом на 8 квартир и хозяйственные пристройки рядом, - уточнил Старовойт. - В доме посекло крышу, полностью выбиты стёкла. Сгорел автомобиль".

Глава региона уточнил, что обошлось без человеческих жертв. По его словам, основной огонь украинские боевики сосредоточили по местному мосту.

Как ранее писал сайт kp.ru, Роман Старовойт рассказал, что Украина совершила обстрел ранним утром 6 июня 2022 года.

Последствия обстрела Теткино. Фото: t.me/gubernator_46

Последствия обстрела Теткино. Фото: t.me/gubernator_46

Последствия обстрела Теткино. Фото: t.me/gubernator_46

Последствия обстрела Теткино. Фото: t.me/gubernator_46