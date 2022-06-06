Минобороны Британии заявило о планах поставить Украине управляемые ракеты с дальностью 70 км

Лондон намерен направить Киеву РСЗО М270 и управляемые ракеты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Великобритания планирует передать Киеву управляемые ракеты, способные поражать цели на расстоянии до 70 километров. Об этом говорится в релизе британского министерства обороны в понедельник, 6 июня 2022 года.

Ракеты предназначены для реактивных систем залпового огня (РСЗО) М270, которые пообещал направить Украине британский министр обороны Бен Уоллес.

"Вместе с РСЗО Великобритания также передаст боеприпасы M31A1 в больших количествах", - говорится в сообщении.

Напомним, президент России Владимир Путин предостерег западные страны от поставок дальнобойных вооружений Киеву.

"Если они будут поставляться - из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим", - уточнил российский лидер.