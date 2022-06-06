Полякам разрешили собирать больше хвороста в лесах из-за роста цен на энергию

Жителям Польши разрешили собирать больше хвороста в лесах из-за роста цен на энергию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Польши приняло решение расширить возможности для сограждан по самостоятельному сбору древесины из-за роста цен на энергию.

- Мы значительно расширяем доступ поляков к самостоятельному получению древесины в лесу. Речь идет о сборе хвороста, в основном - веток, но также мы можем предоставить полякам более толстые бревна, — сказал пресс-секретарь Главной дирекции государственных лесов Польши Михал Гзовский в эфире телеканала Polsat.

Полякам посоветовали обращаться к лесничим, которые должны указать подходящее для сбора древесины место. При этом можно брать только те ветки, которые лежат на земле, а их толщина не превышает семи сантиметров в диаметре.

Ранее заместитель главы МВД Великобритании Рэйчел Маклин посоветовала согражданам больше трудиться или найти работу с более высокой зарплатой из-за роста цен. Маклин уточнила, что ее идея не сработает для тех сограждан, кто уже трудится на трех работах.

До этого газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что цены на продукты питания и стоимость электроэнергии в Германии продолжают расти. Согласно данным издания, в среднем рост цен на продукты питания составляет 6,2%. При этом, хлеб подорожал на 7,1%, а подсолнечное масло – примерно на 30%, при этом в некоторых магазинах отмечается дефицит этого продукта. Отмечается, что большее беспокойство в стране вызывает рост цен на предшествующих торговле этапах. Так, по сравнению с февралем 2021 года в марте производители повысили стоимость молока на 30%, зерновых - на 33%, рапса - на 52%, а картофеля - на 88%.