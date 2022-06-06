Лавров считает, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО не улучшит политическую ситуацию в мире Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс вряд ли улучшит политическую ситуацию в мире, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. С военной стороны зрения «Москва будет смотреть, чем это будет сопровождаться», отметил дипломат.

«Мы посмотрим, как этот процесс пойдет. Если вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет создавать прямые физические, материальные угрозы нашей безопасности, то что в политическом плане это не сделает ситуацию лучше. По-моему, любому вменяемому политику очевидно», – заявил глава МИД России на пресс-конференции.

Касаясь позиции Турции по вступлению в НАТО Швеции и Финляндии, Лавров отметил, что это суверенное дело турецких властей. Как подчеркнул министр, если кто-то выступает против, то никто не может подрывать принципы консенсуса.

Как писал сайт kp.ru, ранее в МИД РФ заявили, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО развяжет руки России.