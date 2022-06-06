Глава ДНР Пушилин сообщил, что ВСУ используют американское оружие для обстрелов Донецка

В ДНР сообщили, что ВСУ используют американское оружия для обстрелов Донецка Фото: REUTERS

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины используют оружие из Соединенных Штатов Америки для обстрелов Донецка.

- Американское вооружение, в частности, (гаубицы) М777 уже используется (ВСУ), — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Пушилин добавил, что это вооружение использовалось для обстрелов Донецка. Он подчеркнул, что удары наносились по спальным районам, где нет объектов военной инфраструктуры.

Ранее военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер заявил, что Запад опоздал с поставками вооружения Украине, что стало его роковой ошибкой. По его словам, Россия взяла под контроль часть путей доставки, в результате чего крупные грузы становятся легкими целями. Остается вариант отправки вооружения через железную дорогу, но она во многих местах повреждена, что также делает такой способ не слишком надежным, уточнил военный стратег. По его словам, особенно это касается тяжелого вооружения, доставка крупной партии которого в текущих условиях практически невозможна. В результате Киеву приходится довольствоваться только малыми партиями, добавил полковник.