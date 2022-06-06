Названы летние виды спорта, которые помогут похудеть Фото: Максим ПЕСКОВ

Многие россияне успели похудеть к пляжному сезону и сделали себе фигуру мечты. Однако за телом важно продолжать следить, поддерживая регулярные занятия спортом. Для этого идеально подойдут летние виды спорта. Они позволят гражданам не только сохранить подтянутую физическую форму, но и хорошо провести время.

Шесть летних видов спорта, которые, по версии "Ридуса", отлично помогут избавиться от калорий

1. Скалолазание. Чтобы заняться этим видом спорта, необязательно сразу же отправляться в горы. Сначала можно испытать свои силы на специальном стенде. Во время занятий у человека прорабатывает все группы мышц и в среднем сжигает около 500 калорий в час.

2. Каякинг. Это гребной спорт помогает сжечь более 330 калорий всего за полчаса при интенсивной работе веслами.

3. Пешие турпоходы. Один из самых простых летних видов спорта. все что нужно - удобная обувь, головной убор, вода и крем от солнца.

4. Теннис. Более энергичный. но еще один прекрасный вариант провести время с пользой для своего тела. Час игры с мячом и ракеткой сожгут около 300 калорий.

5. Пляжный волейбол. Этот вид спорта поможет согнать порядка 280-300 калорий за полчаса. При этом, во время игры прокачаются руки и ноги.

6. Плавание. Плавание считается одной из самых безопасных спортивных дисциплин, во время занятия в бассейне или в водоёме сжигается поменьше калорий, чем все вышеперечисленные виды спорта. Однако благодаря процессу хорошо укрепляются суставы.

Ранее сообщалось, что каждая программа по снижению веса должна включать в себя физическую нагрузку. Это не обязательно должно быть настоящей тренировкой, такой как бег трусцой или плавание. Если вы никогда раньше в своей жизни не занимались спортом, вы даже можете начать с чего-то такого простого, как быстрая ходьба каждый день в течение 20 минут, и с этого момента наращивать интенсивность.