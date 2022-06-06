Минобороны РФ: Российские силы завершают освобождение Святогорска

Армия РФ завершает освобождение Святогорска Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России сообщило, что армия РФ завершает освобождение города Святогорска в ДНР и окружающей его территории.

- Российские вооруженные силы завершают освобождение города Святогорск Донецкой Народной Республики и окружающей его территории, — сообщил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

ВС России гарантирует добровольно сложившим оружие украинским военным достойное обращение и возвращение к своим семьям, добавил он.

До этого Конашенков рассказал, что Воздушно-космические силы России уничтожили танки Т-72 и другую бронетехнику, поставленную Украине странами Восточной Европы. По его словам, танки и бронетехника размещались в корпусах вагонно-ремонтного предприятия, расположенного под Киевом. Для уничтожения военной техники противника использовались ракеты воздушного базирования большой дальности.