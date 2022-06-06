Минобороны России сообщило, что украинские националисты взорвали мост через Северский Донец, чтобы предотвратить отступление

Минобороны России сообщило, что украинские националисты взорвали мост через Северский Донец

Заградительные отряды украинских националистов взорвали мост через реку Северский Донец в городе Святогорск Донецкой народной республики. Как сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков, это было сделано для предотвращения отступления ВСУ из города.

«В целях предотвращения отступления украинских войск из Святогорска действующие в качестве заградотрядов националистические формирования взорвали мост через Северский Донец. Под натиском отрезаны из-за подрыва моста от основных сил и снабжения остатки 95-й штурмовой бригады и 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ», – сказал генерал-майор на брифинге.

По его словам, украинские военные бросили военную технику и оружие и рассеялись вдоль побережья. Как отметил Конашенков, около 80 военнослужащих ВСУ переплыли реку, российские военные при этом не открывали по ним огонь.

Представитель Минобороны РФ заявил, что российская сторона расценивает отказ украинских военнослужащих защищать киевский режим как единственно правильный поступок, а не трусость. Он призвал военных ВСУ и членов подразделений теробороны Украины последовать их примеру для сохранения своих жизней.

Как писал сайт Kp.ru, российские силы завершают освобождение Святогорска. ВС России гарантирует добровольно сложившим оружие украинским военным достойное обращение и возвращение к своим семьям, отметили в Минобороны РФ.