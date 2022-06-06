Стало известно, как выглядит обновленная форма сотрудников российского McDonald’s Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве готовится к открытию первый обновленный McDonald’s. Это будет аналог известной сети общепита, но многое окажется по-новому. Например, изменят меню, названия привычных блюд, и, конечно же, поменяют форму для сотрудников.

Руководство по каждому предмету обновленной униформы уже составлено для директоров будущих предприятий.

Нова форма будет отдаленно напоминать прежнюю, но все равно она претерпит ряд изменений. Узнаваемая буква «М» будет исключена, либо ее перекроют шевронами.

Сотрудники сети ресторанов общественного питания сменят униформу. Фото: пятый канал

Заколки уберут на хранение, а персоналу выдадут другие аксессуары.

Для сотрудников останутся привычные поло, а еще появятся светлые платья и рубашки в горошек. Чтобы униформа не пачкалась, будут черные фартуки, сообщает Пятый канал.

Узнаваемые брендированные вещи заменят на другие. Фото: Пятый канал

Вместо фирменных бейсболок будут кепки нейтрального цвета и сеточки для волос, а вот от фирменных желтых носков и галстуков-бабочек пришлось отказаться.

Менеджерам ресторанов положено перед выходом на смену проверять внешний вид сотрудников и следить, чтобы никто из них не появлялся в старой униформе и с прежним бейджиком. Они будут тоже заменены на нового образца.

Помимо внешнего вида, изменится и название сети. Сотрудников уже готовят к возвращению в залы и на кухню. Из меню исчезнут некоторые позиции, а упаковку фастфуда полностью изменят. Телеканал «360» собрал все, что известно об обновленной сети.

Новое название держится в секрете, но активно обсуждается, что заведение получит название "Доминис".

- Это слухи! Это какой-то непонятно откуда взявшийся слух. Мы ничего не подтверждаем и не комментируем. Не знаю, откуда эта информация, — рассказали Life в компании.