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В мире6 июня 2022 18:17

Зеленский заявил, что Украина не готова поставлять зерно через Белоруссию

По словам политика, Киеву предлагали транспортировать зерно по железной дороге
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Зеленский заявил, что Украины не готова поставлять зерно через Белоруссию

Зеленский заявил, что Украины не готова поставлять зерно через Белоруссию

Фото: Мария ЛЕНЦ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности экспорта зерна через Белоруссию. По его словам, Киев не готов помогать «дружественным соседям».

«Нам предлагали ехать через Беларусь по железной дороге. Мы даже понимаем, какой объем. Но мы понимаем, для чего нам это предлагали. Мы пока не готовы идти за этим форматом и помогать нашим «дружественным» соседям», – передает слова украинского лидера «РБК Украина».

Как писал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин назвал несколько вариантов вывоза зерна с Украины, среди которых транспортировка через Белоруссию. Это, по словам главы государства, самый простой способ. Кроме того, он предлагал вывозить зерно Одессу, через Бердянск и Мариуполь, а также через назвал Румынию, Польшу и Венгрию.