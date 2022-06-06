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Политика6 июня 2022 18:30

В Союзе журналистов назвали "нарушением принципов свободы слова" блокировку в Латвии всех российских каналов

Соловьев отметил, что политика прибалтийских государств нарушает все декларируемые принципы свободы слова
София ГОНЧАРОВА
В Союзе журналистов назвали "нарушением принципов свободы слова" блокировку в Латвии всех российских каналов

В Союзе журналистов назвали "нарушением принципов свободы слова" блокировку в Латвии всех российских каналов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев заявил, что решение заблокировать в Латвии все российские телеканалы не должно вызывать удивления.

Он объяснил это тем, что политика прибалтийских государств нарушает принципы свободы слова, поэтому практически вся российская пресса уже давно там "выключена".

- Если там (в Латвии) что-то осталось из российских каналов, то это даже удивительно, потому что, конечно, политика прибалтийских государств абсолютно нарушает все декларируемые принципы свободы слова, свободы распространения информации и не приемлет никакой иной точки зрения, кроме мейнстрима, - рассказал Соловьев в беседе с изданием Газета.ru.

Также он обратил внимание на то, что российские журналисты, которые до сих пор там работают, постоянно подвергаются угрозам, арестам, заключениям.

Ранее Life.ru писал, что В Латвии с 9 июня будет прекращено вещание последних 80 российских телеканалов. В частности речь идет о ТВ "Мир" и "Оружие". В число запрещённых телеканалов также вошли "Перец", "Охота и рыбалка", "Кино24" и "Русский иллюзион".

А до этого сайт kp.ru писал, что, в конце мая сейм Латвии принял в первом чтении законопроект, предусматривающий снос советских памятников, в том числе демонтаж памятника Освободителям Риги.