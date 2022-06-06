Глава ДНР сообщил о предъявлении обвинений британским наемникам

Глава ДНР Денис Пушилин Фото: Дмитрий СТЕШИН

Наемникам из Великобритании, участвовавшим в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, предъявлены обвинения в суде Донецкой народной республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Иностранным наемникам – в данном случае это британцы, которые совершили достаточно серьезные преступления, – сегодня в рамках первого заседания обвинения были озвучены и предъявлены», – рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Как отметил глава ДНР, суд над британскими наемниками не является частью трибунала. По его словам, «это не совсем еще трибунал – это судебный процесс».

Напомним, в понедельник, 6 июня, в Донецке прошло первое заседание Верховного суда ДНР по делу иностранных наемников. Перед судом предстали поданные Великобритании Шон Пиннер, Эндрю Хилл и подданный Марокко Саадун Брагим.

Как писал сайт Kp.ru, Генпрокуратура ДНР будет настаивать на смертной казни для иностранных наемников.