Генпрокуратура ДНР будет настаивать на смертной казни для иностранных наемников

Британский наемник Шон Пиннер дает развернутые показания. Фото: ГП ДНР

Украинским командирам бригады, что обстреливали вчера, 4 июня, Донецк следует начинать готовиться к ответу. Их дни уже сочтены. Это ведь иностранцев могут расстрелять, а вот своих по законам военного времени могут до суда не довезти.

Первые иностранные наемники уже на скамье подсудимых.

Следствие прошло довольно быстро. Через посольства были установлены точные персональные данные иностранных наемников, установлено нарушением ими закона, мотивы и корыстный умысел, пострадавшие от их рук. Теперь дело за судом.

- Гражданин Великобритании Эйден Дэниэл Джон Марк Аслин за материальное вознаграждение принимал участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР, - комментирует Генпрокуратура ДНР.

Отметим, что у задержанных иностранных наемников были найдены значительные суммы наличных в валюте.

Уголовное дело наемника из Великобритании Аслина слушается в суде ДНР

В ведомстве отметили, что иностранцу предъявлены обвинения в совершении преступления группой лиц, попытке насильственного захвата власти или насильственное удержание власти, наемничестве, а также прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.

- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В ближайшее время состоится первое судебное заседание. С учетом военного времени, на основании положений действующего уголовного закона, по результатам судебного разбирательства, наемнику может быть назначена исключительная мера наказания - смертная казнь.

Как стало известно «КП», в ближайшее время состоится первое судебное заседание. И сторона обвинения будет настаивать на смертной казни для иностранных наемников.

В Генпрокуратуре ДНР официально подтвердили, что «с учетом военного времени, на основании положений действующего уголовного закона, по результатам судебного разбирательства, наемнику может быть назначена исключительная мера наказания - смертная казнь».

Следом за иностранным наемником из Великобритании Аслином в суд отправят сослуживцев - граждан Великобритании Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также подданного Королевства Марокко Саадуна Брагима. Эти иностранцы также принимали участие в боевых действиях на Донбассе за материальное вознаграждение.

Избежать сурового наказания иностранцы могут лишь покинув зону боевых действий. Отметим, что данные всех иностранцев, которые находятся на службе в ВСУ известны.

После заявлений Генпрокуратуры ДНР украинская армия подвергла Донецк массовому обстрелу из «Градов». Били по центру Донецка, где находятся здания суда и прокуратуры.

В ДНР считают, что удары в субботу были нанесены Киевскими властями в ответ на заявление представителя Генпрокуратуры ДНР об иностранных наемниках, сдавшихся в плен в составе ВСУ. Киевские власти разрушили в Донецке жилые дома, осколками ранили более 13 человек, ребенка.

В воскресенье утром Киев был накрыт ракетным ударом. Крылатые ракеты воздушного базирования спалили военную технику на сотни миллионов долларов, которые прятали в ангарах на железной дороге.

- ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине Киева уничтожены поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенные в корпусах вагоноремонтного предприятия, - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Все цели исключительно военные. Российская армия с мирным населением не воюет.

Западная помощь будет уничтожаться на дальних подходах к Донбассу: как поступающая по железной дороге, так и воздухом. В это же время российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы был сбит самолет военно-транспортной авиации Ан-26 воздушных сил Украины, перевозивший вооружение и военную технику.

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